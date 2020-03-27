В 1-м сезоне сериала «Чужой ребенок» молодой актрисе Надежде пришлось в одиночку воспитывать мальчика. Ребенок не знает, что женщина, которая о нем заботится, не является его родной матерью. Она оставляет карьеру в кино и открывает творческую студию в маленьком доме культуры. Подрастая, сын доставляет героине все больше хлопот. Он окончательно отбивается от рук, демонстрируя очень импульсивный характер. Помочь в воспитании Надежде решает школьный директор по имени Михаил. Он проявляет участие к судьбе Миши. Постепенно они с Надей становятся близки. Женщина понимает, что обрела шанс создать полноценную семью.