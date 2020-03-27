Menu
Chuzhoy rebenok 2020, season 1

Чужой ребенок 12+
Title Сезон 1
Season premiere 27 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Chuzhoy rebenok" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Чужой ребенок» молодой актрисе Надежде пришлось в одиночку воспитывать мальчика. Ребенок не знает, что женщина, которая о нем заботится, не является его родной матерью. Она оставляет карьеру в кино и открывает творческую студию в маленьком доме культуры. Подрастая, сын доставляет героине все больше хлопот. Он окончательно отбивается от рук, демонстрируя очень импульсивный характер. Помочь в воспитании Надежде решает школьный директор по имени Михаил. Он проявляет участие к судьбе Миши. Постепенно они с Надей становятся близки. Женщина понимает, что обрела шанс создать полноценную семью.

"Chuzhoy rebenok" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 March 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 March 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 March 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 March 2020
