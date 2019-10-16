Menu
Sadіvnicya 2019, season 1

Sadіvnicya season 1 poster
Садівниця 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Sadіvnicya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Садовница» Наталья убеждена, что Дмитрий влюблен в нее, а впереди их ждет светлое будущее. Но его измена рушит их связь. Проходит 5 лет. Наталья становится популярным ландшафтным дизайнером, самостоятельно воспитывает ребенка и собирается связать свою жизнь с Сергеем. Проблема состоит в том, что Наташа не уверена в чувствах к этому мужчине. Когда Дмитрий снова появляется в ее жизни, начинает просить прощения и клясться в любви, Наташа решает порвать связь с Сережей и вернуться к бывшему возлюбленному. Она не догадывается, что возвращение Дмитрия не является случайностью и теперь ее жизни угрожает опасность.

"Sadіvnicya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 October 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 October 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 October 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 October 2019
TV series release schedule
