Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Spy City 2020, season 1

Spy City season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Spy City Seasons Season 1

Spy City 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Spy City" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Город шпионов» английский шпион отправляется в Германию в 1961 году, чтобы найти предателя в посольстве Великобритании или среди союзников. События разворачиваются незадолго до строительства Берлинской стены. Филдингу Скотту, опальному сотруднику МИ-6, предоставляется шанс на реабилитацию. Он должен организовать побег восточногерманского ученого, который сделал важнейшее для мирового сообщества открытие. Операция терпит крах, дезертир оказывается убит. Становится понятно, что в секретных службах союзников завелся крот. Скотт отправляется на поиски предателя.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
"Spy City" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Codename Beethoven
Season 1 Episode 1
5 November 2020
Räuber und Gendarm
Season 1 Episode 2
3 December 2020
Der Feind meines Feindes
Season 1 Episode 3
3 December 2020
Auf Leben und Tod
Season 1 Episode 4
3 December 2020
Düstere Vorahnung
Season 1 Episode 5
3 December 2020
Die Mauer
Season 1 Episode 6
3 December 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more