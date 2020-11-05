В 1 сезоне сериала «Город шпионов» английский шпион отправляется в Германию в 1961 году, чтобы найти предателя в посольстве Великобритании или среди союзников. События разворачиваются незадолго до строительства Берлинской стены. Филдингу Скотту, опальному сотруднику МИ-6, предоставляется шанс на реабилитацию. Он должен организовать побег восточногерманского ученого, который сделал важнейшее для мирового сообщества открытие. Операция терпит крах, дезертир оказывается убит. Становится понятно, что в секретных службах союзников завелся крот. Скотт отправляется на поиски предателя.