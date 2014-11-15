В 1 сезоне сериала «Когда наступит рассвет» в обычной российской квартире живут бок о бок две красивые, умные и талантливые женщины-блондинки. Софию и Дарью легко можно принять за сестер, но на самом деле они – молодая мать и быстро повзрослевшая дочь. В их маленьком мирке никогда не было мужчин: София вырастила дочку своими силами, без чьей-либо помощи. Но такое воспитание привело к некоторым последствиям. Даша стала эгоисткой, ревнующей маму ко всем вокруг и обижающейся, даже когда та задерживается на работе. В какой же ярости оказывается девушка, когда мать решает заняться личной жизнью и приводит в дом мужчину…