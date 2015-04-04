В 1 сезоне сериала «Лабиринты судьбы» Паша Пронин и Света Никитина – соседи. Их семьи живут в расположенных рядом небольших домиках в частном массиве. Детство ребят похоже на сказку: целыми днями они бегают на свежем воздухе и крепко дружат. Одиннадцатилетний Пашка всем на зависть защищает и провожает до дома шестилетнюю Светку. Их родители тоже дружат и даже шутят, что однажды дети поженятся. Но у судьбы свои планы. Авария уносит жизни обоих родителей. У Паши, к счастью, обнаруживается пожилая бабушка, которая может взять его на воспитание. А вот у Светы нет никого, и она оказывается в детском доме.