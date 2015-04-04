Menu
Labirinty sudby 2015, season 1

Лабиринты судьбы 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Labirinty sudby" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лабиринты судьбы» Паша Пронин и Света Никитина – соседи. Их семьи живут в расположенных рядом небольших домиках в частном массиве. Детство ребят похоже на сказку: целыми днями они бегают на свежем воздухе и крепко дружат. Одиннадцатилетний Пашка всем на зависть защищает и провожает до дома шестилетнюю Светку. Их родители тоже дружат и даже шутят, что однажды дети поженятся. Но у судьбы свои планы. Авария уносит жизни обоих родителей. У Паши, к счастью, обнаруживается пожилая бабушка, которая может взять его на воспитание. А вот у Светы нет никого, и она оказывается в детском доме.

Series rating

4.5
Rate 13 votes
"Labirinty sudby" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 April 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 April 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 April 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 April 2015
TV series release schedule
