В 1 сезоне сериала «Моя мама против» привлекательная и моложавая женщина Валентина читает лекции в престижном вузе. Самой Вале нет и сорока лет, а ее дочери Ольге недавно исполнилось шестнадцать. Мать и дочь живут душа в душу, делятся платьями и косметикой. Но вот делиться парнями ни одна из них, как выясняется, не готова. Вале давно нравится ее обаятельный аспирант Павел. Поэтому, когда парень приглашает ее на приватную беседу и признается, что давно и безнадежно влюблен, она уверена, что наконец добилась взаимности. Только вот молодая мать не учитывает, что ее дочка тоже давно стала красавицей на выданье…