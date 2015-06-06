Menu
Moya mama protiv 2015, season 1

Moya mama protiv season 1 poster
Моя мама против 12+
Title Сезон 1
Season premiere 6 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Moya mama protiv" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Моя мама против» привлекательная и моложавая женщина Валентина читает лекции в престижном вузе. Самой Вале нет и сорока лет, а ее дочери Ольге недавно исполнилось шестнадцать. Мать и дочь живут душа в душу, делятся платьями и косметикой. Но вот делиться парнями ни одна из них, как выясняется, не готова. Вале давно нравится ее обаятельный аспирант Павел. Поэтому, когда парень приглашает ее на приватную беседу и признается, что давно и безнадежно влюблен, она уверена, что наконец добилась взаимности. Только вот молодая мать не учитывает, что ее дочка тоже давно стала красавицей на выданье…

Series rating

6.3
Rate 12 votes
"Moya mama protiv" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 June 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 June 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 June 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 June 2015
TV series release schedule
