В 1 сезоне сериала «Вопреки всему» преуспевающий столичный бизнесмен Борис Тихонов переживает тяжелое время. Ни деньги, ни влияние не могут помочь, когда умирает любимый человек. Напоследок его супруга признается, что у нее была внебрачная дочь Наташа. Она родила девочку, как она полагает, от другого мужчины, когда супруг был в длительной командировке, а между ними был разлад. Чтобы не травмировать мужа, она отдала ребенка в детский дом, но следила за судьбой Наташи. Сейчас ей 18 и она едет в Москву, чтобы стать актрисой. Безутешный вдовец решает во что бы то ни стало разыскать дочку любимой женщины.