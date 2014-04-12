Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Vopreki vsemu 2014, season 1

Vopreki vsemu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vopreki vsemu Seasons Season 1

Вопреки всему 12+
Title Сезон 1
Season premiere 12 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Vopreki vsemu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вопреки всему» преуспевающий столичный бизнесмен Борис Тихонов переживает тяжелое время. Ни деньги, ни влияние не могут помочь, когда умирает любимый человек. Напоследок его супруга признается, что у нее была внебрачная дочь Наташа. Она родила девочку, как она полагает, от другого мужчины, когда супруг был в длительной командировке, а между ними был разлад. Чтобы не травмировать мужа, она отдала ребенка в детский дом, но следила за судьбой Наташи. Сейчас ей 18 и она едет в Москву, чтобы стать актрисой. Безутешный вдовец решает во что бы то ни стало разыскать дочку любимой женщины.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Vopreki vsemu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 April 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 April 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 April 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 April 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more