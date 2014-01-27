Menu
Ладога 12+
Season premiere 27 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
В 1 сезоне сериала «Ладога» события разворачиваются в блокадном Ленинграде суровой и голодной зимой 1942 года. Люди, оставшиеся в стенах города, страдают от многочисленных лишений, и единственное спасение для них – это легендарная Дорога жизни, ведущая через лед Ладожского озера. По нему организовано движение «полуторок», которые вывозят из города детей и стариков, а блокадникам доставляют хоть какое-то пропитание, лекарства и бинты. Однако этот зыбкий путь оказывается в опасности: контрразведке становится известно, что среди водителей затесался диверсант. Если вовремя не выяснить его имя, трагедии не избежать.

6.6
Rate 11 votes
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 January 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 January 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 January 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 January 2014
