В 1 сезоне сериала «Ладога» события разворачиваются в блокадном Ленинграде суровой и голодной зимой 1942 года. Люди, оставшиеся в стенах города, страдают от многочисленных лишений, и единственное спасение для них – это легендарная Дорога жизни, ведущая через лед Ладожского озера. По нему организовано движение «полуторок», которые вывозят из города детей и стариков, а блокадникам доставляют хоть какое-то пропитание, лекарства и бинты. Однако этот зыбкий путь оказывается в опасности: контрразведке становится известно, что среди водителей затесался диверсант. Если вовремя не выяснить его имя, трагедии не избежать.