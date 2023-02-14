Menu
Russian
Idu za toboy 2023, season 1

Idu za toboy season 1 poster
Иду за тобой 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Иду за тобой» скромный следователь Елена Савина принимается за расследование загадочного убийства. Несмотря на то что преступницу застали прямо на месте происшествия, Савину не покидает ощущение, что Анна Власова лжет. Елене кажется, что девушка покрывает истинного виновника в случившемся. Проведя множество допросов и сопоставив доказательства, Елена выходит на след настоящего преступника. Теперь женщине предстоит сделать мучительный выбор – отправить за решетку невиновную Анну или выдать сотрудникам правоохранительных органов истинного злоумышленника, который является близким человеком Ани.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 February 2023
