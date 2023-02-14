В 1 сезоне сериала «Иду за тобой» скромный следователь Елена Савина принимается за расследование загадочного убийства. Несмотря на то что преступницу застали прямо на месте происшествия, Савину не покидает ощущение, что Анна Власова лжет. Елене кажется, что девушка покрывает истинного виновника в случившемся. Проведя множество допросов и сопоставив доказательства, Елена выходит на след настоящего преступника. Теперь женщине предстоит сделать мучительный выбор – отправить за решетку невиновную Анну или выдать сотрудникам правоохранительных органов истинного злоумышленника, который является близким человеком Ани.