В 1 сезоне сериала «Cмешная девчонка» действие происходит в столице Великобритании в 1960-е годы. Молодая красивая девушка по имени Барбара Паркер без труда завоевывает статус королевы красоты курортного города Блэкпул, но это не то, чего она хотела бы от жизни. В своих мечтах Барбара веселит людей, как обожаемая ею актриса Люсиль Болл. Главная героиня решает рискнуть всем, чего достигла в Блэкпуле, и отправляется покорять столицу. Она прикладывает усилия, чтобы пробиться на телевидении. Однажды Барбару замечает известный режиссер, который предлагает ей главную роль в популярном комедийном сериале.