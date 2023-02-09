Menu
Funny Woman 2023, season 1

Funny Woman season 1 poster
Funny Woman
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Funny Woman" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Cмешная девчонка» действие происходит в столице Великобритании в 1960-е годы. Молодая красивая девушка по имени Барбара Паркер без труда завоевывает статус королевы красоты курортного города Блэкпул, но это не то, чего она хотела бы от жизни. В своих мечтах Барбара веселит людей, как обожаемая ею актриса Люсиль Болл. Главная героиня решает рискнуть всем, чего достигла в Блэкпуле, и отправляется покорять столицу. Она прикладывает усилия, чтобы пробиться на телевидении. Однажды Барбару замечает известный режиссер, который предлагает ей главную роль в популярном комедийном сериале.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 February 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 February 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 February 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 February 2023
