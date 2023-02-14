В 1 сезоне сериала «Снова влюблены» действие разворачивается в Испании в начале нулевых. Ирэн мечтает связать свою жизнь с кинематографом. Она поступает на режиссерский факультет, увлеченно занимается и в скором времени собирается выпустить свой первый короткометражный фильм. Однажды девушка знакомится с молодым человеком по имени Хулио, которого хочет снять в своем дебютном проекте. Парень и девушка сразу же влюбляются друг в друга. Между ними завязываются отношения, однако неумолимое время и жизнь ведут их разными путями. Спустя много лет герои вновь сталкиваются...