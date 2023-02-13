Menu
Маленькая тайна, большая ложь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Маленькая тайна, большая ложь» Марина проводила своего жениха Петю в командировку. После поездки влюбленные планировали пожениться. Во время его отсутствия Мариня познакомилась в кафе с юной девушкой по имени Лена, которую обвиняли в краже. Она помогла ей, привела в свой дом и выяснила, что у Лены нет крыши над головой. Девушка вызвала у Марины доверие, и она предложила ей остаться. Лена поделилась с Мариной ужасающей историей о своем чудовищном отчиме, из-за которого умерла ее мама. Каким ударом стала для Марины новость о том, что ее возлюбленный Петя и есть страшный отчим Лены…

Серия 1
Season 1 Episode 1
13 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 February 2023
