В 1 сезоне сериала «Маленькая тайна, большая ложь» Марина проводила своего жениха Петю в командировку. После поездки влюбленные планировали пожениться. Во время его отсутствия Мариня познакомилась в кафе с юной девушкой по имени Лена, которую обвиняли в краже. Она помогла ей, привела в свой дом и выяснила, что у Лены нет крыши над головой. Девушка вызвала у Марины доверие, и она предложила ей остаться. Лена поделилась с Мариной ужасающей историей о своем чудовищном отчиме, из-за которого умерла ее мама. Каким ударом стала для Марины новость о том, что ее возлюбленный Петя и есть страшный отчим Лены…