В 1 сезоне сериала «Судьба на лестничной клетке» медсестра Соня Белова с детьми меняет место жительства. Покойная мать завещала ей квартиру. Однако вместе с новой жилплощадью Соне досталась сварливая соседка, с которой они сразу друг другу не понравились. Настя совершенно не похожа на скромную Соню. Она модно одевается, ведет свой канал в Интернете и отличается заносчивостью и пренебрежением к другим людям. Однажды в противостояние девушек вмешивается Кирилл, супруг Насти. Он знакомится с Соней и видит, что она отличный человек. Постепенно между ними устанавливаются близкие отношения, что злит Настю еще больше.