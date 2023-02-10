Menu
Sudba na lestnichnoy kletke 2023, season 1

Sudba na lestnichnoy kletke season 1 poster
Судьба на лестничной клетке 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sudba na lestnichnoy kletke" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Судьба на лестничной клетке» медсестра Соня Белова с детьми меняет место жительства. Покойная мать завещала ей квартиру. Однако вместе с новой жилплощадью Соне досталась сварливая соседка, с которой они сразу друг другу не понравились. Настя совершенно не похожа на скромную Соню. Она модно одевается, ведет свой канал в Интернете и отличается заносчивостью и пренебрежением к другим людям. Однажды в противостояние девушек вмешивается Кирилл, супруг Насти. Он знакомится с Соней и видит, что она отличный человек. Постепенно между ними устанавливаются близкие отношения, что злит Настю еще больше.

"Sudba na lestnichnoy kletke" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 February 2023
