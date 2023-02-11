В 1 сезоне сериала «Море. Солнце. Склифосовский» события происходят в августе. Несколько успешных врачей, которые работают вместе, планируют отпуск. Они решают поехать в гости к супружеской паре, Полине и Петру Пастуховым, с которыми когда-то работали вместе. Семья Пастуховых несколько лет назад решила поселиться у моря. Накануне путешествия лучший хирург больницы Олег Брагин празднует день рождения. Перед поездкой его коллеги решают поздравить лучшего доктора, любимца всего медперсонала и пациентов — доктора Олега Брагина. Герои еще не знают, как много приключений ждет их впереди.