More. Solnce. Sklifosovskiy 2023, season 1

Море. Солнце. Склифосовский 12+
Season premiere 11 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Море. Солнце. Склифосовский» события происходят в августе. Несколько успешных врачей, которые работают вместе, планируют отпуск. Они решают поехать в гости к супружеской паре, Полине и Петру Пастуховым, с которыми когда-то работали вместе. Семья Пастуховых несколько лет назад решила поселиться у моря. Накануне путешествия лучший хирург больницы Олег Брагин празднует день рождения. Перед поездкой его коллеги решают поздравить лучшего доктора, любимца всего медперсонала и пациентов — доктора Олега Брагина. Герои еще не знают, как много приключений ждет их впереди.

6.5
Rate 13 votes
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 February 2023
