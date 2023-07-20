В 1 сезоне сериала «Макс и Гусь» Макс и Гусь с завидной регулярностью встревают в захватывающие приключения. Они попадают в перестрелку в центре города или устраивают разборку в элитном заведении. Также герои появляются то в вызывающем наряде розового кролика, то в фешенебельном смокинге. Молодые люди умеют веселиться и развлекать окружающих. Добродушный и наивный Гусь любит подтрунивать над своим приятелем. Макс же — простой парень с большим количеством страстей, проблем и недостатков. Героям не чуждо ничто человеческое. Они влюбляются, выясняют отношения с близкими и строят нелегальный бизнес.