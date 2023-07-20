Menu
Maks i Gus 2023, season 1

Maks i Gus 18+
Title Сезон 1
Season premiere 20 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Макс и Гусь» Макс и Гусь с завидной регулярностью встревают в захватывающие приключения. Они попадают в перестрелку в центре города или устраивают разборку в элитном заведении. Также герои появляются то в вызывающем наряде розового кролика, то в фешенебельном смокинге. Молодые люди умеют веселиться и развлекать окружающих. Добродушный и наивный Гусь любит подтрунивать над своим приятелем. Макс же — простой парень с большим количеством страстей, проблем и недостатков. Героям не чуждо ничто человеческое. Они влюбляются, выясняют отношения с близкими и строят нелегальный бизнес.

5.9
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 July 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 July 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 July 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 July 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 July 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 July 2023
