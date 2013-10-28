Menu
Красные горы 16+
Season premiere 28 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 48 minutes
"Krasnye gory" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Красные горы» на русско-японской границе в годы Гражданской войны знакомятся два мальчика, воспитанные в разных странах. Илья рос в семье офицера японского гарнизона, а Аркадий – единственный сын белого полковника. Тем не менее в вихре народных волнений во Владивостоке обоим приходится несладко. Чтобы уцелеть, мальчики притворяются, что они – родные братья. Но судьба решает проверить на прочность эти «братские» чувства. На пути парней появляется красавица Евгения, которая не оставляет равнодушными их обоих. А затем страну накрывает Великая Отечественная война, в которой герои принимают разные стороны.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
"Krasnye gory" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 October 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 October 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 October 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 October 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 November 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 November 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 November 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 November 2013
Серия 9
Season 1 Episode 9
11 November 2013
Серия 10
Season 1 Episode 10
12 November 2013
Серия 11
Season 1 Episode 11
13 November 2013
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 November 2013
