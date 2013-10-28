В 1 сезоне сериала «Красные горы» на русско-японской границе в годы Гражданской войны знакомятся два мальчика, воспитанные в разных странах. Илья рос в семье офицера японского гарнизона, а Аркадий – единственный сын белого полковника. Тем не менее в вихре народных волнений во Владивостоке обоим приходится несладко. Чтобы уцелеть, мальчики притворяются, что они – родные братья. Но судьба решает проверить на прочность эти «братские» чувства. На пути парней появляется красавица Евгения, которая не оставляет равнодушными их обоих. А затем страну накрывает Великая Отечественная война, в которой герои принимают разные стороны.