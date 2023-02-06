Menu
Po tonkomu ldu 2023, season 1

Po tonkomu ldu season 1 poster
По тонкому льду 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Po tonkomu ldu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «По тонкому льду» Вероника вышла замуж без любви. Ей хотелось, чтобы у ее маленького сына была полноценная семья. Мальчик привязан к Кириллу, хотя на самом деле тот не является его настоящим отцом. Мужчина, от которого Вероника родила ребенка, погиб. Обстоятельства его смерти остались невыясненными. Жизнь Вероники меняется, когда она случайно выясняет, что ее бывший возлюбленный на самом деле жив, но потерял память. Женщина хочет помочь Андрею узнать, что с ним случилось на самом деле. Восстанавливая хронологию событий, Вероника понимает, что «смерть» Андрея была кому-то на руку…

"Po tonkomu ldu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 February 2023
TV series release schedule
