В 1 сезоне сериала «По тонкому льду» Вероника вышла замуж без любви. Ей хотелось, чтобы у ее маленького сына была полноценная семья. Мальчик привязан к Кириллу, хотя на самом деле тот не является его настоящим отцом. Мужчина, от которого Вероника родила ребенка, погиб. Обстоятельства его смерти остались невыясненными. Жизнь Вероники меняется, когда она случайно выясняет, что ее бывший возлюбленный на самом деле жив, но потерял память. Женщина хочет помочь Андрею узнать, что с ним случилось на самом деле. Восстанавливая хронологию событий, Вероника понимает, что «смерть» Андрея была кому-то на руку…