Love to Hate You 2023, season 1

Love to Hate You 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Love to Hate You" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Люблю тебя ненавидеть» главные герои - мужчина и женщина - не испытывают ровным счетом никакого доверия к представителям противоположного пола. Они в равной степени - циничные одиночки, которые привыкли использовать окружающих людей для достижения собственных целей. Она занимается юриспруденцией, борется в зале суда на равных с мужчинами, а ко всякой романтической ерунде относится с большой долей скепсиса. Он на работе снискал славу романтика, но на самом деле с пренебрежением относится к амурным делам. Однако, как всем известно, от ненависти до любви один шаг...

Series rating

7.6
Rate 12 votes
"Love to Hate You" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 February 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 February 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 February 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 February 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
10 February 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
10 February 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
10 February 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 February 2023
TV series release schedule
