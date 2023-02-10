В 1 сезоне сериала «Люблю тебя ненавидеть» главные герои - мужчина и женщина - не испытывают ровным счетом никакого доверия к представителям противоположного пола. Они в равной степени - циничные одиночки, которые привыкли использовать окружающих людей для достижения собственных целей. Она занимается юриспруденцией, борется в зале суда на равных с мужчинами, а ко всякой романтической ерунде относится с большой долей скепсиса. Он на работе снискал славу романтика, но на самом деле с пренебрежением относится к амурным делам. Однако, как всем известно, от ненависти до любви один шаг...