В 1 сезоне сериала «Спаси меня» в квартиру обычного лондонского жителя по имени Нелли неожиданно врываются полицейские и арестовывают его. В скором времени шокированный мужчина, что его несовершеннолетняя дочь Джоди похищена, а главным подозреваемым в преступлении является он сам, ее отец. Чтобы спасти Джоди и отвести от себя подозрения, Нелли собирается провести собственное расследование и выяснить все обстоятельства этого странного дела. Он отправляется на поиски места, откуда девочка-подросток отправила сигнал бедствия в полицию, и попадает в подозрительный заброшенный дом...