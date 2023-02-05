Menu
Russian
EGO – Erkege Güven Olmaz season 1 watch online

EGO – Erkege Güven Olmaz 16+
Season premiere 5 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 26 hours 0 minute
"EGO – Erkege Güven Olmaz" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эго» Элиф и Эрхан без ума друг от друга. Они должны были отправиться под венец, но вместо этого встряли в крупные неприятности. Эрхан задолжал большую сумму денег, выплатить которую ему не по силам. Планы влюбленной пары на счастливое будущее рушатся. В это время Эрхану протягивает руку помощи Сибель, самоуверенная дама, руководящая фирмой, в которой он работает. Она делает молодому человеку неожиданное предложение. Сибель готова выделить сумму, которая покроет долг Эрхана, но взамен ему придется согласиться на ее условия. Дальнейшие события навсегда изменят жизнь Элиф и Эрхана.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
"EGO – Erkege Güven Olmaz" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 March 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
12 March 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 March 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
26 March 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
2 April 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 April 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
16 April 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
23 April 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
30 April 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
7 May 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
21 May 2023
