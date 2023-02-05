В 1 сезоне сериала «Эго» Элиф и Эрхан без ума друг от друга. Они должны были отправиться под венец, но вместо этого встряли в крупные неприятности. Эрхан задолжал большую сумму денег, выплатить которую ему не по силам. Планы влюбленной пары на счастливое будущее рушатся. В это время Эрхану протягивает руку помощи Сибель, самоуверенная дама, руководящая фирмой, в которой он работает. Она делает молодому человеку неожиданное предложение. Сибель готова выделить сумму, которая покроет долг Эрхана, но взамен ему придется согласиться на ее условия. Дальнейшие события навсегда изменят жизнь Элиф и Эрхана.