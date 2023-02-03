В 1 сезоне сериала «Убийство в Биг Хорне» за последние десять лет загадочно исчезли множество молодых женщин и девочек из числа коренного населения округа Биг-Хорн в американском штате Монтана. Скорбящие семьи боятся худшего и требуют от правоохранительных органов реакции на происходящее, но их просьбами постоянно пренебрегают. Задержания по этим делам редки. В других штатах такие истории вызывают широкий общественный резонанс, но здесь отчаявшиеся семьи, их друзья и общественные деятели вынуждены сами взяться за расследование. Они готовы на все, чтобы пролить свет на оставшиеся без ответа тайны этой загадочной земли.