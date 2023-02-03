Menu
Murder in Big Horn 2023, season 1

Murder in Big Horn Seasons Season 1

Murder in Big Horn
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 30 minutes
"Murder in Big Horn" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Убийство в Биг Хорне» за последние десять лет загадочно исчезли множество молодых женщин и девочек из числа коренного населения округа Биг-Хорн в американском штате Монтана. Скорбящие семьи боятся худшего и требуют от правоохранительных органов реакции на происходящее, но их просьбами постоянно пренебрегают. Задержания по этим делам редки. В других штатах такие истории вызывают широкий общественный резонанс, но здесь отчаявшиеся семьи, их друзья и общественные деятели вынуждены сами взяться за расследование. Они готовы на все, чтобы пролить свет на оставшиеся без ответа тайны этой загадочной земли.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
Murder in Big Horn List of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 February 2023
TV series release schedule
