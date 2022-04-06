Menu
Season premiere 6 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 11
Runtime 22 hours 0 minute
"Annenin Sırrıdır Çocuk" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ребенок - тайна матери» супруга Чинара Дафне ждет долгожданного ребенка. В это время компания ее мужа находится в непростой финансовой ситуации. В качестве ангела-хранителя торопится помочь семье инвестор Садун. После того как он появляется в их жизни, Дефне сталкивается лицом к лицу со своим тяжелым прошлым, о котором она успела забыть. Тем временем домработница Мерием, которая отправилась навестить свою умирающую мать, тоже вынуждена иметь дело с детскими травмами, от которых она много лет стремилась сбежать. Дефне готова на все, чтобы скрыть свою страшную тайну, которая может быть предана огласке.

Series rating

4.2
Rate 12 votes
4.4 IMDb
"Annenin Sırrıdır Çocuk" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
6 April 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
13 April 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
20 April 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
27 April 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
4 May 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
11 May 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
18 May 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
25 May 2022
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
1 June 2022
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
8 June 2022
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
15 June 2022
