В 1 сезоне сериала «Ребенок - тайна матери» супруга Чинара Дафне ждет долгожданного ребенка. В это время компания ее мужа находится в непростой финансовой ситуации. В качестве ангела-хранителя торопится помочь семье инвестор Садун. После того как он появляется в их жизни, Дефне сталкивается лицом к лицу со своим тяжелым прошлым, о котором она успела забыть. Тем временем домработница Мерием, которая отправилась навестить свою умирающую мать, тоже вынуждена иметь дело с детскими травмами, от которых она много лет стремилась сбежать. Дефне готова на все, чтобы скрыть свою страшную тайну, которая может быть предана огласке.