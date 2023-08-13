В 1 сезоне сериала «Контуженный» в центре событий оказывается опытный командир спецназа по имени Дмитрий Чистяков. Этот человек прошел множество спецопераций и спас сотни человек. Но теперь его карьера трагически завершается: после черепно-мозговой травмы и контузии у него начинает развиваться опухоль мозга. Он не может не только служить дальше, но и водить машину. Однако уходить «на гражданку» бывалый вояка не намерен. При протекции старого приятеля ему удается устроиться оперативником в полицию. Но на следующее утро этого друга находят мертвым. Дима знает, что тот не мог покончить с собой, и берет дело себе.