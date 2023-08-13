Menu
Kontuzhennyy season 1 watch online

Kontuzhennyy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kontuzhennyy Seasons Season 1

Контуженный 18+
Title Сезон 1
Season premiere 13 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Kontuzhennyy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Контуженный» в центре событий оказывается опытный командир спецназа по имени Дмитрий Чистяков. Этот человек прошел множество спецопераций и спас сотни человек. Но теперь его карьера трагически завершается: после черепно-мозговой травмы и контузии у него начинает развиваться опухоль мозга. Он не может не только служить дальше, но и водить машину. Однако уходить «на гражданку» бывалый вояка не намерен. При протекции старого приятеля ему удается устроиться оперативником в полицию. Но на следующее утро этого друга находят мертвым. Дима знает, что тот не мог покончить с собой, и берет дело себе.

Series rating

7.4
Rate 16 votes
7.5 IMDb
"Kontuzhennyy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 August 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 August 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 August 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 August 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 August 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 August 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 August 2023
TV series release schedule
