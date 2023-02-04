Menu
Russian
Narisuy menya schastlivoy 2023, season 1

Нарисуй меня счастливой 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Narisuy menya schastlivoy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нарисуй меня счастливой» простая молодая женщина Люба работает маляром в ремонтной бригаде. У героини есть настоящий художественный талант, однако нет возможности заниматься любимым делом и выставлять свои картины. После смерти мужа она должна обеспечивать будущее своей дочери Леры, которая с годами становится все более сложным и нервным подростком, а также содержать пожилую властную свекровь Анну Борисовну. Кроме того, она вынуждена возвращать долги покойного супруга, который был картежником и алкоголиком. Но хозяин очередного дома, в котором Люба красит стены, обращает на нее внимание.

"Narisuy menya schastlivoy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 February 2023
