В 1 сезоне сериала «Нарисуй меня счастливой» простая молодая женщина Люба работает маляром в ремонтной бригаде. У героини есть настоящий художественный талант, однако нет возможности заниматься любимым делом и выставлять свои картины. После смерти мужа она должна обеспечивать будущее своей дочери Леры, которая с годами становится все более сложным и нервным подростком, а также содержать пожилую властную свекровь Анну Борисовну. Кроме того, она вынуждена возвращать долги покойного супруга, который был картежником и алкоголиком. Но хозяин очередного дома, в котором Люба красит стены, обращает на нее внимание.