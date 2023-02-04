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Нарисуй меня счастливой 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нарисуй меня счастливой
Киноафиша Сериалы Нарисуй меня счастливой Сезоны Сезон 1

Нарисуй меня счастливой 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нарисуй меня счастливой»

В 1 сезоне сериала «Нарисуй меня счастливой» простая молодая женщина Люба работает маляром в ремонтной бригаде. У героини есть настоящий художественный талант, однако нет возможности заниматься любимым делом и выставлять свои картины. После смерти мужа она должна обеспечивать будущее своей дочери Леры, которая с годами становится все более сложным и нервным подростком, а также содержать пожилую властную свекровь Анну Борисовну. Кроме того, она вынуждена возвращать долги покойного супруга, который был картежником и алкоголиком. Но хозяин очередного дома, в котором Люба красит стены, обращает на нее внимание.

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Список серий 1-го сезона сериала «Нарисуй меня счастливой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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