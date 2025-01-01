В 1 сезоне сериала The Perfect Nanny события разворачиваются в элитном районе американского мегаполиса. В частном доме живет образцовая семья с двумя маленькими детьми. Уже несколько месяцев родители находятся в тщетных поисках идеальной няни, которая бы не просто отрабатывала положенное время, а искренне любила детей и уделяла им достаточно внимания. Наконец, на пороге появляется Луиза – немолодая, но очень приятная и опытная женщина. Очевидно, что она просто обожает малышей и сделает все возможное для их благополучия. Она получает место, однако вскоре ее чрезмерная услужливость и назойливая забота начинают пугать героев.