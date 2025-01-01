Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

The Perfect Nanny , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы The Perfect Nanny Сезоны Сезон 1

The Perfect Nanny
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «The Perfect Nanny»

В 1 сезоне сериала The Perfect Nanny события разворачиваются в элитном районе американского мегаполиса. В частном доме живет образцовая семья с двумя маленькими детьми. Уже несколько месяцев родители находятся в тщетных поисках идеальной няни, которая бы не просто отрабатывала положенное время, а искренне любила детей и уделяла им достаточно внимания. Наконец, на пороге появляется Луиза – немолодая, но очень приятная и опытная женщина. Очевидно, что она просто обожает малышей и сделает все возможное для их благополучия. Она получает место, однако вскоре ее чрезмерная услужливость и назойливая забота начинают пугать героев.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала The Perfect Nanny График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году
И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ
Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк»
Здоровье тут ни при чем: почему Джексон на самом деле ушел из «Ментовских войн» — увидел сценарий и все понял
Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться
Одна фраза в «Бриллиантовой руке» попала под цензуру — и это видно по губам: легко прочтете, что Мордюкова говорит на самом деле
На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем
«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)
Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
«Пропаганда!»: эту драму с Куравлевым реальные военные презирают – чиновники СССР краснели и не хотели пускать в прокат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше