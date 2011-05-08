В 1-м сезоне сериала «Доставить любой ценой» Ася работает хранительницей коллекции в небольшом краеведческом музее на юге страны. В начале 1941 года она, ее отец – директор музея – и его заместитель Федор надеются, что война не затронет их город, поэтому остаются в своих домах. Но к октябрю становится понятно, что конфликт затянется надолго, а с фронта поступает приказ – эвакуировать коллекцию музея как можно дальше от границы. Особую ценность представляет один экспонат, который имеет символическое значение как лично для Сталина, так и для фашистов. Ася должна во что бы то ни стало сохранить эту бесценную вещь.