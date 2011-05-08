Menu
Доставить любой ценой 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 May 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Dostavit lyuboy cenoy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Доставить любой ценой» Ася работает хранительницей коллекции в небольшом краеведческом музее на юге страны. В начале 1941 года она, ее отец – директор музея – и его заместитель Федор надеются, что война не затронет их город, поэтому остаются в своих домах. Но к октябрю становится понятно, что конфликт затянется надолго, а с фронта поступает приказ – эвакуировать коллекцию музея как можно дальше от границы. Особую ценность представляет один экспонат, который имеет символическое значение как лично для Сталина, так и для фашистов. Ася должна во что бы то ни стало сохранить эту бесценную вещь.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.7 IMDb
"Dostavit lyuboy cenoy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 May 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 May 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 May 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 May 2011
