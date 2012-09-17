Menu
Опережая выстрел 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Operezhaya vystrel" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Опережая выстрел» молодой сержант патрульной службы по имени Сережа Елагин приходит в милицейский отряд специального назначения. Его первая операция завершается неудачно: Сережа случайно лишает жизни бывшего молодого человека своей возлюбленной Марины. Чтобы не сесть за решетку за убийство на почве ревности, Елагин бросает Марину. Сотрудник правоохранительных органов, который занимается этим случаем, находит компромат на Марину и арестовывает ее. Тогда Елагин сознается в том, что совершил предумышленное убийство, ведь иначе его избраннице грозит тюрьма.

Series rating

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb
"Operezhaya vystrel" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Елагин. Часть 1
Season 1 Episode 1
17 September 2012
Елагин. Часть 2
Season 1 Episode 2
18 September 2012
Голикова. Часть 1
Season 1 Episode 3
19 September 2012
Голикова. Часть 2
Season 1 Episode 4
20 September 2012
Быков. Часть 1
Season 1 Episode 5
24 September 2012
Быков. Часть 2
Season 1 Episode 6
25 September 2012
Репин. Часть 1
Season 1 Episode 7
26 September 2012
Репин. Часть 2
Season 1 Episode 8
27 September 2012
