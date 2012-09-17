В 1 сезоне сериала «Опережая выстрел» молодой сержант патрульной службы по имени Сережа Елагин приходит в милицейский отряд специального назначения. Его первая операция завершается неудачно: Сережа случайно лишает жизни бывшего молодого человека своей возлюбленной Марины. Чтобы не сесть за решетку за убийство на почве ревности, Елагин бросает Марину. Сотрудник правоохранительных органов, который занимается этим случаем, находит компромат на Марину и арестовывает ее. Тогда Елагин сознается в том, что совершил предумышленное убийство, ведь иначе его избраннице грозит тюрьма.