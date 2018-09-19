"Kızım" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Моя дочь» Демир попадает за решетку, но его обещают выпустить при условии, что он установит опеку над своей малолетней дочерью Ойкю. В свои восемь лет девочка обладает уникальными умственными способностями. Лишенная родителей, она всегда мечтала об отце. Но Демир боится брать на себя такую ответственность. Он сбегает вместе с подельником, чтобы совершить очередную финансовую махинацию. Их цель — очаровательная и весьма состоятельная девушка Джандан. Внезапно на Джандан выходит и дочь Демира. Джандан хочет оказать помощь смышленой девочке, а после встречается с ее отцом, в которого влюбляется.

