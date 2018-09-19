Menu
Kızım season 1 watch online

Kızım season 1 poster
Kızım 16+
Season premiere 19 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 34
Runtime 68 hours 0 minute
"Kızım" season 1 description
В 1 сезоне сериала «Моя дочь» Демир попадает за решетку, но его обещают выпустить при условии, что он установит опеку над своей малолетней дочерью Ойкю. В свои восемь лет девочка обладает уникальными умственными способностями. Лишенная родителей, она всегда мечтала об отце. Но Демир боится брать на себя такую ответственность. Он сбегает вместе с подельником, чтобы совершить очередную финансовую махинацию. Их цель — очаровательная и весьма состоятельная девушка Джандан. Внезапно на Джандан выходит и дочь Демира. Джандан хочет оказать помощь смышленой девочке, а после встречается с ее отцом, в которого влюбляется.

Series rating

6.4
Rate 16 votes
6.6 IMDb
"Kızım" season 1 list of episodes. TV series release schedule
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
19 September 2018
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
28 September 2018
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
5 October 2018
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
12 October 2018
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
19 October 2018
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
26 October 2018
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
2 November 2018
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
9 November 2018
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
16 November 2018
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
23 November 2018
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
30 November 2018
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
7 December 2018
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
14 December 2018
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
21 December 2018
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
28 December 2018
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
25 January 2019
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
1 February 2019
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
8 February 2019
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
15 February 2019
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
22 February 2019
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
1 March 2019
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
8 March 2019
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
15 March 2019
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
22 March 2019
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
29 March 2019
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
5 April 2019
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
12 April 2019
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
19 April 2019
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
26 April 2019
30. Bölüm
Season 1 Episode 30
3 May 2019
31. Bölüm
Season 1 Episode 31
10 May 2019
32. Bölüm
Season 1 Episode 32
17 May 2019
33. Bölüm
Season 1 Episode 33
24 May 2019
34. Bölüm
Season 1 Episode 34
31 May 2019
