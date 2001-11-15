В 1 сезоне сериала «Гражданин начальник» честный российский следователь оказывается один на один с преступностью и коррупцией. Действие разворачивается в крупном областном центре в наше время. Город потрясает череда дерзких ограблений. За расследование берется следователь прокуратуры Пафнутьев – отважный человек, верный своему служебному долгу и руководствующийся строгими принципами. Но выясняется, что честная полиция не по вкусу не только преступникам, но и вышестоящему руководству. Все влиятельные чины города давно подкуплены или же запуганы, и Пафнутьев вынужден противостоять целой мафиозной сети.