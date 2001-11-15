Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Grazhdanin nachalnik season 1 watch online

Grazhdanin nachalnik season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Grazhdanin nachalnik Seasons Season 1

Гражданин начальник 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 November 2001
Production year 2001
Number of episodes 15
Runtime 11 hours 15 minutes
"Grazhdanin nachalnik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гражданин начальник» честный российский следователь оказывается один на один с преступностью и коррупцией. Действие разворачивается в крупном областном центре в наше время. Город потрясает череда дерзких ограблений. За расследование берется следователь прокуратуры Пафнутьев – отважный человек, верный своему служебному долгу и руководствующийся строгими принципами. Но выясняется, что честная полиция не по вкусу не только преступникам, но и вышестоящему руководству. Все влиятельные чины города давно подкуплены или же запуганы, и Пафнутьев вынужден противостоять целой мафиозной сети.

Series rating

6.7
Rate 12 votes
6.9 IMDb
"Grazhdanin nachalnik" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
15 November 2001
Серия 02
Season 1 Episode 2
16 November 2001
Серия 03
Season 1 Episode 3
17 November 2001
Серия 04
Season 1 Episode 4
18 November 2001
Серия 05
Season 1 Episode 5
19 November 2001
Серия 06
Season 1 Episode 6
20 November 2001
Серия 07
Season 1 Episode 7
21 November 2001
Серия 08
Season 1 Episode 8
22 November 2001
Серия 09
Season 1 Episode 9
23 November 2001
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 November 2001
Серия 11
Season 1 Episode 11
25 November 2001
Серия 12
Season 1 Episode 12
26 November 2001
Серия 13
Season 1 Episode 13
27 November 2001
Серия 14
Season 1 Episode 14
28 November 2001
Серия 15
Season 1 Episode 15
29 November 2001
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more