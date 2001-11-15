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Гражданин начальник 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Гражданин начальник
Киноафиша Сериалы Гражданин начальник Сезоны Сезон 1

Гражданин начальник 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 15
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гражданин начальник»

В 1 сезоне сериала «Гражданин начальник» честный российский следователь оказывается один на один с преступностью и коррупцией. Действие разворачивается в крупном областном центре в наше время. Город потрясает череда дерзких ограблений. За расследование берется следователь прокуратуры Пафнутьев – отважный человек, верный своему служебному долгу и руководствующийся строгими принципами. Но выясняется, что честная полиция не по вкусу не только преступникам, но и вышестоящему руководству. Все влиятельные чины города давно подкуплены или же запуганы, и Пафнутьев вынужден противостоять целой мафиозной сети.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Гражданин начальник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2001
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2001
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2001
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2001
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2001
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2001
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
21 ноября 2001
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2001
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
23 ноября 2001
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 ноября 2001
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 ноября 2001
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 ноября 2001
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
27 ноября 2001
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
28 ноября 2001
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
29 ноября 2001
График выхода всех сериалов
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