Kto tam? 2022 - 2023, season 1

Kto tam? season 1 poster
Season premiere 3 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 15 minutes
"Kto tam? " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кто там?» молодая мать-одиночка сидит дома с дочерью, погруженная в общение с любимым и долгожданным ребенком. Тем временем влиятельный бизнесмен, обладатель миллиардного состояния, готовится к деловой встрече. Недавно вернувшийся из очередного полета пилот пассажирского лайнера отдыхает в своей квартире. А неопытный стажер-полицейский обдумывает свою недавнюю служебную ошибку. Но всех их одновременно постигает одна и та же неприятность – нежданный звонок в дверь. Герои не ждут гостей, и у каждого из них есть свои причины бояться визитеров. Хватит ли им смелости спросить: «Кто там?»

Series rating

4.8
4.9 IMDb
