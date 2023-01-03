В 1 сезоне сериала «Кто там?» молодая мать-одиночка сидит дома с дочерью, погруженная в общение с любимым и долгожданным ребенком. Тем временем влиятельный бизнесмен, обладатель миллиардного состояния, готовится к деловой встрече. Недавно вернувшийся из очередного полета пилот пассажирского лайнера отдыхает в своей квартире. А неопытный стажер-полицейский обдумывает свою недавнюю служебную ошибку. Но всех их одновременно постигает одна и та же неприятность – нежданный звонок в дверь. Герои не ждут гостей, и у каждого из них есть свои причины бояться визитеров. Хватит ли им смелости спросить: «Кто там?»