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Кто там? 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кто там?
Киноафиша Сериалы Кто там? Сезоны Сезон 1

Кто там? 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто там?»

В 1 сезоне сериала «Кто там?» молодая мать-одиночка сидит дома с дочерью, погруженная в общение с любимым и долгожданным ребенком. Тем временем влиятельный бизнесмен, обладатель миллиардного состояния, готовится к деловой встрече. Недавно вернувшийся из очередного полета пилот пассажирского лайнера отдыхает в своей квартире. А неопытный стажер-полицейский обдумывает свою недавнюю служебную ошибку. Но всех их одновременно постигает одна и та же неприятность – нежданный звонок в дверь. Герои не ждут гостей, и у каждого из них есть свои причины бояться визитеров. Хватит ли им смелости спросить: «Кто там?»

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кто там?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 января 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 января 2023
График выхода всех сериалов
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