Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

American Primeval 2025, season 1

American Primeval season 1 poster
Kinoafisha TV Shows American Primeval Seasons Season 1

American Primeval
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"American Primeval" season 1 description

В 1 сезоне сериала American Primeval события разворачиваются в годы покорения американского Запада и зарождения на нем первых современных поселений. Необузданная, неизученная и полная опасностей пустыня манит героев и завоевателей. Но что ждет там людей: земля обетованная или же беззаконие, война и верная смерть? Это предстоит выяснить героям сериала, которые отправляются на борьбу с природой, а заодно с себе подобными. Каждый, кто ступает на земли Запада, обязательно принесет ту или иную жертву. Вот только для кого-то она станет роковой, а кто-то сможет выстоять и защитить свою семью, народ, религию.

Series rating

7.8
Rate 14 votes
8 IMDb
American Primeval List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 January 2025
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 January 2025
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 January 2025
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 January 2025
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 January 2025
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 January 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more