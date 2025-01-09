В 1 сезоне сериала American Primeval события разворачиваются в годы покорения американского Запада и зарождения на нем первых современных поселений. Необузданная, неизученная и полная опасностей пустыня манит героев и завоевателей. Но что ждет там людей: земля обетованная или же беззаконие, война и верная смерть? Это предстоит выяснить героям сериала, которые отправляются на борьбу с природой, а заодно с себе подобными. Каждый, кто ступает на земли Запада, обязательно принесет ту или иную жертву. Вот только для кого-то она станет роковой, а кто-то сможет выстоять и защитить свою семью, народ, религию.