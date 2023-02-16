В 1 сезоне сериала «Антология русского хоррора: Красный состав» рассказываются шесть не связанных между собой историй по произведениям Александра Пушкина, Алексея Толстого, Дмитрия Быкова и других великих российских писателей разных эпох. В послереволюционном Петрограде юноша влюбляется в дочку крысолова и попадает в логово крыс-монстров. Французский маркиз д’Юрфе останавливается на постой в сербской деревушке и лицом к лицу сталкивается с жуткими славянскими легендами о вурдалаках. А из Москвы в село Можарово отправляется загадочный поезд, из которого ни в коем случае нельзя выходить на станциях.