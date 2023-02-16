Menu
Red Iron Road season 1 watch online

Red Iron Road season 1 poster
18+
Title Сезон 1
Season premiere 16 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 0 minute
"Red Iron Road" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Антология русского хоррора: Красный состав» рассказываются шесть не связанных между собой историй по произведениям Александра Пушкина, Алексея Толстого, Дмитрия Быкова и других великих российских писателей разных эпох. В послереволюционном Петрограде юноша влюбляется в дочку крысолова и попадает в логово крыс-монстров. Французский маркиз д’Юрфе останавливается на постой в сербской деревушке и лицом к лицу сталкивается с жуткими славянскими легендами о вурдалаках. А из Москвы в село Можарово отправляется загадочный поезд, из которого ни в коем случае нельзя выходить на станциях.

Series rating

5.8
Rate 13 votes
6 IMDb
"Red Iron Road" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Дочь крысолова
Season 1 Episode 1
16 February 2023
Семья вурдалака
Season 1 Episode 2
16 February 2023
Можарово
Season 1 Episode 3
16 February 2023
Лесной царь
Season 1 Episode 4
23 February 2023
Князь
Season 1 Episode 5
23 February 2023
Гробовщик
Season 1 Episode 6
23 February 2023
TV series release schedule
