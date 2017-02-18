Menu
Vernost 2017, season 1

Верность 12+
Season 1
Season premiere 18 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Верность» молодая девушка Ася родом из деревни. Она переехала в город и добилась всего самостоятельно. Девушка открыла салон креативного визажа, который пользуется успехом у женщин. При том, что главной героине удалось своими силами наладить успешный бизнес, она сохранила детскую непосредственность и очарование. Однажды она отправляется навестить родителей в родную деревню. Многие местные мужчины тут же обращают внимание на обаятельную и независимую девушку. Ася флиртует со многими, но по-настоящему ее внимание завоевал только дачник Захар. Это весьма странный мужчина вдвое старше нее...

5.3
13 votes
5.5 IMDb
Season 1
Серия 1
Episode 1
18 February 2017
Серия 2
Episode 2
18 February 2017
Серия 3
Episode 3
18 February 2017
Серия 4
Episode 4
18 February 2017
