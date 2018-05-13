В 1 сезоне сериала «Шанс на любовь» Ольга живет с братом-инвалидом и работает в брачной фирме, помогая клиенткам общаться с мужчинами из других стран. Клиентам нравятся ее письма, но сама женщина так и не сумела наладить свою личную жизнь. Однажды Ольга начинает переписываться с англичанином благородного происхождения по имени Генри. Она незаметно для себя все больше влюбляется в него. Правда, Генри приезжает в Россию, чтобы встретиться вовсе не с ней, а с Анжелой – очаровательной, но эксцентричной клиенткой агентства. Именно от ее лица Оля переписывалась с британцем. Анжела просит Ольгу помочь ей, ведь она не знает английского языка.