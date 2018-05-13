Menu
Shans na lyubov 2018, season 1

Kinoafisha TV Shows Shans na lyubov Seasons Season 1

Шанс на любовь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Shans na lyubov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шанс на любовь» Ольга живет с братом-инвалидом и работает в брачной фирме, помогая клиенткам общаться с мужчинами из других стран. Клиентам нравятся ее письма, но сама женщина так и не сумела наладить свою личную жизнь. Однажды Ольга начинает переписываться с англичанином благородного происхождения по имени Генри. Она незаметно для себя все больше влюбляется в него. Правда, Генри приезжает в Россию, чтобы встретиться вовсе не с ней, а с Анжелой – очаровательной, но эксцентричной клиенткой агентства. Именно от ее лица Оля переписывалась с британцем. Анжела просит Ольгу помочь ей, ведь она не знает английского языка.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Shans na lyubov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 May 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 May 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 May 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 May 2018
TV series release schedule
