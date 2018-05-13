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Шанс на любовь 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шанс на любовь
Киноафиша Сериалы Шанс на любовь Сезоны Сезон 1

Шанс на любовь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шанс на любовь»

В 1 сезоне сериала «Шанс на любовь» Ольга живет с братом-инвалидом и работает в брачной фирме, помогая клиенткам общаться с мужчинами из других стран. Клиентам нравятся ее письма, но сама женщина так и не сумела наладить свою личную жизнь. Однажды Ольга начинает переписываться с англичанином благородного происхождения по имени Генри. Она незаметно для себя все больше влюбляется в него. Правда, Генри приезжает в Россию, чтобы встретиться вовсе не с ней, а с Анжелой – очаровательной, но эксцентричной клиенткой агентства. Именно от ее лица Оля переписывалась с британцем. Анжела просит Ольгу помочь ей, ведь она не знает английского языка.

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Список серий 1-го сезона сериала «Шанс на любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2018
График выхода всех сериалов
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