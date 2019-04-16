Menu
Psihologiya lyubvi 2019, season 1

Psihologiya lyubvi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Psihologiya lyubvi Seasons Season 1

Психология любви 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Psihologiya lyubvi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Психология любви» Вероника Ливанова управляет рестораном, встречается с привлекательным мужчиной и воспитывает дочь-подростка Катю. Главная героиня чрезмерно контролирует дочь, желая, чтобы та отлично училась и демонстрировала блестящие результаты в пении. Тем временем у девочки начался трудный возраст, а мать, которая чрезмерно увлеклась работой и личной жизнью, не заметила навалившихся на дочь проблем и лишилась ее доверия. В этот непростой период Ника поняла, что ее ухажер неверен ей. Чтобы справиться с навалившимися проблемами, Ливанова обращается к психологу Александре. 
 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Psihologiya lyubvi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 April 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 April 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 April 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 April 2019
TV series release schedule
