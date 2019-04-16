В 1 сезоне сериала «Психология любви» Вероника Ливанова управляет рестораном, встречается с привлекательным мужчиной и воспитывает дочь-подростка Катю. Главная героиня чрезмерно контролирует дочь, желая, чтобы та отлично училась и демонстрировала блестящие результаты в пении. Тем временем у девочки начался трудный возраст, а мать, которая чрезмерно увлеклась работой и личной жизнью, не заметила навалившихся на дочь проблем и лишилась ее доверия. В этот непростой период Ника поняла, что ее ухажер неверен ей. Чтобы справиться с навалившимися проблемами, Ливанова обращается к психологу Александре.

