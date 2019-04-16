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Психология любви 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Психология любви
Киноафиша Сериалы Психология любви Сезоны Сезон 1

Психология любви 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Психология любви»

В 1 сезоне сериала «Психология любви» Вероника Ливанова управляет рестораном, встречается с привлекательным мужчиной и воспитывает дочь-подростка Катю. Главная героиня чрезмерно контролирует дочь, желая, чтобы та отлично училась и демонстрировала блестящие результаты в пении. Тем временем у девочки начался трудный возраст, а мать, которая чрезмерно увлеклась работой и личной жизнью, не заметила навалившихся на дочь проблем и лишилась ее доверия. В этот непростой период Ника поняла, что ее ухажер неверен ей. Чтобы справиться с навалившимися проблемами, Ливанова обращается к психологу Александре. 
 

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Список серий 1-го сезона сериала «Психология любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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