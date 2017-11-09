Menu
Le Tueur du lac season 1 watch online

Le Tueur du lac season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Le Tueur du lac Seasons Season 1

Le Tueur du lac 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Le Tueur du lac" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Убийца у озера» Лиз и Кловис встретились 3 года назад и вскоре поженились. Она – капитан в правоохранительных органах, он работает в военизированной полиции. Мама Лиз Марианна страдает болезнью Альцгеймера и лечится в специализированном медицинском центре. Спустя три года после дела, связанного с загадочным исчезновением ребенка у озера, герои вновь находятся у другого озера, в Аннеси, и сталкиваются с очередным расследованием. Кто-то убивает молодых женщин и тщательно заметает следы. С появлением ребенка жизнь пары осложнилась. Теперь работу приходится совмещать с заботой о сыне.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
7 IMDb
"Le Tueur du lac" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Épisode 1
Season 1 Episode 1
9 November 2017
Épisode 2
Season 1 Episode 2
9 November 2017
Épisode 3
Season 1 Episode 3
16 November 2017
Épisode 4
Season 1 Episode 4
16 November 2017
Épisode 5
Season 1 Episode 5
23 November 2017
Épisode 6
Season 1 Episode 6
23 November 2017
Épisode 7
Season 1 Episode 7
30 November 2017
Épisode 8
Season 1 Episode 8
30 November 2017
TV series release schedule
