В 1 сезоне сериала «Убийца у озера» Лиз и Кловис встретились 3 года назад и вскоре поженились. Она – капитан в правоохранительных органах, он работает в военизированной полиции. Мама Лиз Марианна страдает болезнью Альцгеймера и лечится в специализированном медицинском центре. Спустя три года после дела, связанного с загадочным исчезновением ребенка у озера, герои вновь находятся у другого озера, в Аннеси, и сталкиваются с очередным расследованием. Кто-то убивает молодых женщин и тщательно заметает следы. С появлением ребенка жизнь пары осложнилась. Теперь работу приходится совмещать с заботой о сыне.