В 1 сезоне сериала «Чужое счастье» накануне выпускного трое близких друзей – Марина, Люся и возлюбленный Люси Игорь – говорят о будущем. Родителям Марины не нравится, что она так тесно общается с этой парочкой. Мама девушки знает, что ее дочь всегда была безнадежно влюблена в Игоря, но он сделал выбор в пользу Люси. Чтобы помочь дочери, женщина предлагает Марине увести парня. Прислушавшись к словам матери, Марина отправляется ночью к Игорю в дом и соблазняет его. Игорь шокирован произошедшим. Он мягко выпроваживает девушку и предлагает ей никогда не говорить о том, что случилось. Ребятам удается сохранить дружбу, Люся ни о чем не догадывается.