Чужое счастье 12+
Title Сезон 1
Season premiere 9 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Чужое счастье» накануне выпускного трое близких друзей – Марина, Люся и возлюбленный Люси Игорь – говорят о будущем. Родителям Марины не нравится, что она так тесно общается с этой парочкой. Мама девушки знает, что ее дочь всегда была безнадежно влюблена в Игоря, но он сделал выбор в пользу Люси. Чтобы помочь дочери, женщина предлагает Марине увести парня. Прислушавшись к словам матери, Марина отправляется ночью к Игорю в дом и соблазняет его. Игорь шокирован произошедшим. Он мягко выпроваживает девушку и предлагает ей никогда не говорить о том, что случилось. Ребятам удается сохранить дружбу, Люся ни о чем не догадывается.

3.2
Rate 13 votes
3.4 IMDb
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 March 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 March 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 March 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 March 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 March 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 March 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 March 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 March 2017
