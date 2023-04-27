В 1 сезоне сериала «Операция «Неман» действие разворачивается во времена Великой Отечественной войны. События происходят в Западной Белоруссии в августе 1944 года. Капитан Алехин руководит отрядом оперативников, главная задача которых заключается в поиске диверсионной команды под кодовым названием «Неман». Управляет диверсантами фашистский шпион Мищенко, который собирает разведданные о планируемом ударе советских войск. Алехин и его союзники отрабатывает множество версий, но всякий раз неуловимому Мищенко удается остаться незамеченным и оторваться от преследования.