Operaciya «Neman» 2023, season 1

Operaciya «Neman» season 1 poster
Операция «Неман» 18+
Title Сезон 1
Season premiere 27 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 55 minutes
"Operaciya «Neman»" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Операция «Неман» действие разворачивается во времена Великой Отечественной войны. События происходят в Западной Белоруссии в августе 1944 года. Капитан Алехин руководит отрядом оперативников, главная задача которых заключается в поиске диверсионной команды под кодовым названием «Неман». Управляет диверсантами фашистский шпион Мищенко, который собирает разведданные о планируемом ударе советских войск. Алехин и его союзники отрабатывает множество версий, но всякий раз неуловимому Мищенко удается остаться незамеченным и оторваться от преследования.

Series rating

6.0
6 IMDb
"Operaciya «Neman»" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 April 2023
