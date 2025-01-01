В 1 сезоне сериала «Красное и черное» события разворачиваются в 1820-е годы. В дом мэра небольшого французского городка де Реналя приходит новый слуга, Жюльен Сорель, юноша, которого переполняют честолюбивые помыслы. Спустя некоторое время между образованным и очаровательным парнем и женой владельца дома начинаются романтические отношения. Тем временем поначалу ничего не подозревающий господин де Реналь считает, что Жюльен является прекраснейшим приобретением на зависть соседям. Сорель теперь носит черную пару, которая ему совсем не нравится. Втайне Жюльен мечтает пробиться в высшее общество...