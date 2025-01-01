Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Красное и черное 1976, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Красное и черное
Киноафиша Сериалы Красное и черное Сезоны Сезон 1

Красное и черное 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 1976
Год выпуска 1976
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красное и черное»

В 1 сезоне сериала «Красное и черное» события разворачиваются в 1820-е годы. В дом мэра небольшого французского городка де Реналя приходит новый слуга, Жюльен Сорель, юноша, которого переполняют честолюбивые помыслы. Спустя некоторое время между образованным и очаровательным парнем и женой владельца дома начинаются романтические отношения. Тем временем поначалу ничего не подозревающий господин де Реналь считает, что Жюльен является прекраснейшим приобретением на зависть соседям. Сорель теперь носит черную пару, которая ему совсем не нравится. Втайне Жюльен мечтает пробиться в высшее общество...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Красное и черное» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 1976
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 июня 1976
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 июня 1976
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 июня 1976
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 июня 1976
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше