В 1 сезоне сериала «Шесть летающих драконов» шесть амбициозных мужчин во времена правления династии Чосон решили побороться за престол. Это история об успехах и конфликтах нескольких реальных и вымышленных людей. Особое внимание уделяется молодому принцу Ли Банвону. Главному герою предстоит вступить в схватку с пятерыми братьями, чтобы получить желаемую власть. Путь к правлению оказывается тернистым и полным неожиданностей. Будущий властитель Тхэджоном, помощник правителя Тхэчжо, И Пан Вон и Чжон До Чон тоже намерены побороться за трон. Они не собираются уступать молодому принцу.