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Yungnyong-i Nareusya season 1 watch online

Yungnyong-i Nareusya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yungnyong-i Nareusya Seasons Season 1
Yungnyong-i Nareusya 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 50
Runtime 50 hours 0 minute
"Yungnyong-i Nareusya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шесть летающих драконов» шесть амбициозных мужчин во времена правления династии Чосон решили побороться за престол. Это история об успехах и конфликтах нескольких реальных и вымышленных людей. Особое внимание уделяется молодому принцу Ли Банвону. Главному герою предстоит вступить в схватку с пятерыми братьями, чтобы получить желаемую власть. Путь к правлению оказывается тернистым и полным неожиданностей. Будущий властитель Тхэджоном, помощник правителя Тхэчжо, И Пан Вон и Чжон До Чон тоже намерены побороться за трон. Они не собираются уступать молодому принцу.

Series rating

8.6
Rate 12 votes
8.8 IMDb

"Yungnyong-i Nareusya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 October 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 October 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 October 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 October 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 October 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
20 October 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 October 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
27 October 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
2 November 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 November 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
9 November 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 November 2015
Episode 13
Season 1 Episode 13
17 November 2015
Episode 14
Season 1 Episode 14
17 November 2015
Episode 15
Season 1 Episode 15
23 November 2015
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 November 2015
Episode 17
Season 1 Episode 17
30 November 2015
Episode 18
Season 1 Episode 18
1 December 2015
Episode 19
Season 1 Episode 19
7 December 2015
Episode 20
Season 1 Episode 20
8 December 2015
Episode 21
Season 1 Episode 21
14 December 2015
Episode 22
Season 1 Episode 22
15 December 2015
Episode 23
Season 1 Episode 23
21 December 2015
Episode 24
Season 1 Episode 24
22 December 2015
Episode 25
Season 1 Episode 25
28 December 2015
Episode 26
Season 1 Episode 26
29 December 2015
Episode 27
Season 1 Episode 27
4 January 2016
Episode 28
Season 1 Episode 28
5 January 2016
Episode 29
Season 1 Episode 29
11 January 2016
Episode 30
Season 1 Episode 30
12 January 2016
Episode 31
Season 1 Episode 31
18 January 2016
Episode 32
Season 1 Episode 32
19 January 2016
Episode 33
Season 1 Episode 33
25 January 2016
Episode 34
Season 1 Episode 34
26 January 2016
Episode 35
Season 1 Episode 35
1 February 2016
Episode 36
Season 1 Episode 36
2 February 2016
Episode 37
Season 1 Episode 37
8 February 2016
Episode 38
Season 1 Episode 38
9 February 2016
Episode 39
Season 1 Episode 39
15 February 2016
Episode 40
Season 1 Episode 40
16 February 2016
Episode 41
Season 1 Episode 41
22 February 2016
Episode 42
Season 1 Episode 42
23 February 2016
Episode 43
Season 1 Episode 43
29 February 2016
Episode 44
Season 1 Episode 44
1 March 2016
Episode 45
Season 1 Episode 45
7 March 2016
Episode 46
Season 1 Episode 46
8 March 2016
Episode 47
Season 1 Episode 47
14 March 2016
Episode 48
Season 1 Episode 48
15 March 2016
Episode 49
Season 1 Episode 49
21 March 2016
Episode 50
Season 1 Episode 50
22 March 2016
TV series release schedule
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