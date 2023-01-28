В 1 сезоне сериала «Кстати, о бабочках» аспирантка столичного психфака Анастасия Грачева предлагает научному совету уникальную разработку. Она уверяет, что изобрела приложение, которое может «сгенерировать» настоящую любовь. Нужно лишь выбрать достойного с точки зрения разума кандидата и настроиться на него – остальное сделает алгоритм. Если эксперимент Насти пройдет успешно, то человечество будет раз и навсегда избавлено от мук неуместной и неразделенной любви. Факультет предлагает ей испытать программу на себе, а в качестве подопытного ей выделяют молодого зоопсихолога Артема Маслова. Они должны полюбить друг друга.