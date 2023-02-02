В 1 сезоне сериала «Кристина от А до Я» в центре событий оказывается типичная столичная жительница по имени Кристина. Девушка молода, красива, талантлива и амбициозна. Она работает журналисткой не в самой популярной редакции, но ее настоящая мечта – стать известной писательницей. К сожалению, пока она не создала ни одного бестселлера, однако уже выбрала тему: это будет лайфстайл-роман о жизни современной девушки в мегаполисе. Но есть одна загвоздка: жизнь самой Кристины вовсе не похожа ни на гламурный журнал, ни на увлекательную книгу. Чтобы запастись вдохновением, ей придется в корне изменить собственную судьбу.