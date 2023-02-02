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Kristina ot A do Ya season 1 watch online

Kristina ot A do Ya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kristina ot A do Ya Seasons Season 1
Кристина от А до Я
Title Сезон 1
Season premiere 2 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 30 minutes
"Kristina ot A do Ya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кристина от А до Я» в центре событий оказывается типичная столичная жительница по имени Кристина. Девушка молода, красива, талантлива и амбициозна. Она работает журналисткой не в самой популярной редакции, но ее настоящая мечта – стать известной писательницей. К сожалению, пока она не создала ни одного бестселлера, однако уже выбрала тему: это будет лайфстайл-роман о жизни современной девушки в мегаполисе. Но есть одна загвоздка: жизнь самой Кристины вовсе не похожа ни на гламурный журнал, ни на увлекательную книгу. Чтобы запастись вдохновением, ей придется в корне изменить собственную судьбу.

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"Kristina ot A do Ya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 February 2023
TV series release schedule
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