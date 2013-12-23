В 1 сезоне сериала «Ключи от прошлого» 25-летняя Алиса приезжает из провинции в большой город. Судьба сводит ее с солидным предпринимателем Куликовым. Мужчина красиво ухаживает за Алисой, и девушка быстро сдается. Она считает, что судьба преподнесла ей невероятный подарок, чувствует себя счастливой и торопится под венец. Но в браке жизнь Алисы меняется. Вскоре выясняется, что в прошлом Куликова скрывается огромное количество секретов, да и некоторые части его настоящего покрыты завесой тайны. Алисе предстоит пройти тяжелый путь, чтобы найти ключи к этим тайнам и открыть свое сердце к подлинной любви.