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Klyuchi ot proshlogo 2013, season 1

Klyuchi ot proshlogo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Klyuchi ot proshlogo Seasons Season 1
Ключи от прошлого 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Klyuchi ot proshlogo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ключи от прошлого» 25-летняя Алиса приезжает из провинции в большой город. Судьба сводит ее с солидным предпринимателем Куликовым. Мужчина красиво ухаживает за Алисой, и девушка быстро сдается. Она считает, что судьба преподнесла ей невероятный подарок, чувствует себя счастливой и торопится под венец. Но в браке жизнь Алисы меняется. Вскоре выясняется, что в прошлом Куликова скрывается огромное количество секретов, да и некоторые части его настоящего покрыты завесой тайны. Алисе предстоит пройти тяжелый путь, чтобы найти ключи к этим тайнам и открыть свое сердце к подлинной любви.

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"Klyuchi ot proshlogo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 December 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 December 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 December 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 December 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 December 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 December 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 December 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 December 2013
TV series release schedule
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